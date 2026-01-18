Centrodestra | Sgravi Tari I soldi ci sono

Il centrodestra presenta un emendamento allo schema di bilancio 2026-2028, firmato dai consiglieri Karim Toncelli e Luca Baroncini della Lega Salvini Premier, che prevede sgravi sulla Tari. La proposta si basa sulla disponibilità di risorse finanziarie e mira a ridurre il peso delle tariffe sui cittadini, contribuendo a un contenimento dei costi per le famiglie.

Una proposta di emendamento allo schema di bilancio 2026-2028, presentata da Karim Toncelli e Luca Baroncini, in qualità di consiglieri comunali del gruppo Lega Salvini Premier. Obiettivo: la destinazione di parte del gettito dell’imposta di soggiorno a riduzione del carico Tari 2026 e quindi a favore dei cittadini. "Il nostro approccio non è di critica fine a se stessa – ha detto Baroncini – ma di costruzione a favore dei montecatinesi. La manovra è stata considerata fattibile dal collegio dei revisori". La nota integrativa quantifica il gettito dell’imposta di soggiorno in euro 3.300.000 annui, destinati prevalentemente a attività culturali (euro 421. 🔗 Leggi su Lanazione.it

