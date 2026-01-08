La Regione e l’addizionale | Occhio ci sono gli sgravi

La recente manovra fiscale ha portato a una revisione dell’addizionale Irpef, con effetti diversi per i contribuenti umbri. Secondo la Regione, circa due su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti grazie agli sgravi introdotti. È importante conoscere le nuove disposizioni e i benefici previsti, per valutare correttamente gli impatti sulla propria situazione fiscale.

A seguito della manovra fiscale due umbri su tre pagheranno meno o non subiranno aumenti: lo ribadisce la Regione a proposito dei reali effetti della rimodulazione dell'addizionale Irpef. Palazzo Donini, dunque, chiarisce quali saranno gli effetti economici che tengono conto anche dell'ultima legge finanziaria varata a fine 2025 dal Governo Meloni. "La detassazione regionale per i redditi da zero a 28mila euro e lo sgravio di 150 euro per i redditi fino a 50mila euro – a cui si aggiunge la riduzione di due punti percentuali dell' aliquota Irpef nazionale (dal 35 per cento al 33 per cento) – determinano diminuzioni significative dell'imposta sui primi due scaglioni di reddito e modesti scostamenti sul terzo scaglione" spiega la nota della Giunta regionale.

