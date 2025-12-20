Missione botteghe storiche Approvato ordine del giorno di Forza Italia su sgravi Tari

Approvato l'ordine del giorno della capogruppo di Forza Italia, Raffaella Bonsangue, un atto che impegna la giunta ed il sindaco "a ridurre del 30% la Tari sui rifiuti alle botteghe storiche". Bonsangue è soddisfatta anche perché "avevamo già presentato una mozione in cui si chiedeva la costituzione di un albo delle botteghe storiche". Anche quella mozione fu votata all'unanimità. Per "Bottega Storica" si intendono le attività con almeno 30 anni continuativi nel settore artigianale, commerciale o di somministrazione e che presentino elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico o culturale.

