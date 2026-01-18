Centrali di Brindisi e Civitavecchia M5s | Territori dimenticati dal governo

I gruppi territoriali del Movimento 5 Stelle di Brindisi e Civitavecchia denunciano l’assenza di interventi concreti da parte del governo per le rispettive aree. Nonostante il passare del tempo, queste comunità continuano a percepire un progressivo abbandono, evidenziando la necessità di azioni mirate per il loro sviluppo e la tutela delle risorse locali.

Riceviamo e pubblichiamo una nota congiunta dei gruppi territoriali di Brindisi e Civitavecchia del Movimento 5 stellePassano i giorni, i mesi e gli anni, ma del futuro delle città di Brindisi e Civitavecchia al governo sembra non interessare a nessuno. Abbiamo ascoltato con profonda amarezza la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Carbone, non si esclude il ritorno: per le centrali di Brindisi e Civitavecchia il governo valuta il mantenimento “in riserva”

Il governo valuta di mantenere in riserva le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, nonostante la loro perdita di competitività e la prossima scadenza dell’autorizzazione ambientale nel dicembre 2025. La decisione di rinviare una scelta definitiva riflette le complessità legate alla transizione energetica e alle future strategie di approvvigionamento, lasciando aperta la possibilità di un eventuale ritorno di questa tecnologia.

Avs Brindisi e Civitavecchia: "Mantenimento in riserva fredda centrali Enel mai realizzato"

Ecco un’introduzione adatta alle sue esigenze: Di recente, si sono diffuse dichiarazioni riguardanti il mantenimento in riserva fredda delle centrali Enel, che non è mai stato realizzato. In questa nota, Riccardo Rossi, consigliere comunale di Bbc - Avs Brindisi, e Anna Rita Zuena di Avs Civitavecchia, forniscono chiarimenti e approfondimenti sulla questione, offrendo un’analisi accurata e obiettiva delle vicende contestate.

