Avs Brindisi e Civitavecchia | Mantenimento in riserva fredda centrali Enel mai realizzato

Ecco un’introduzione adatta alle sue esigenze: Di recente, si sono diffuse dichiarazioni riguardanti il mantenimento in riserva fredda delle centrali Enel, che non è mai stato realizzato. In questa nota, Riccardo Rossi, consigliere comunale di Bbc - Avs Brindisi, e Anna Rita Zuena di Avs Civitavecchia, forniscono chiarimenti e approfondimenti sulla questione, offrendo un’analisi accurata e obiettiva delle vicende contestate.

Sul futuro delle centrali di Civitavecchia e Brindisi, Avs dei due comuni prende una posizione netta - “Nell’ultimo anno, il Ministro Pichetto Fratin e i parlamentari Battilocchio e D’Attis hanno annunciato l’imminenza di un decreto per il mantenimento in “riserva fredda” delle centrali Enel a carbone ... terzobinario.it

Tvn e Federico II, Avs di Civitavecchia e Brindisi: “Posizione netta e non eludibile” - “Ogni soluzione che mantenga una zona grigia, ogni scelta che congeli il futuro della città in nome di equilibri nazionali o interessi energetici estranei al territorio, è inaccettabile”. trcgiornale.it

Pichetto Fratin vuole fare dell'Italia l'hub europeo del metano, mantenendo attive le centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi - facebook.com facebook

Le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia diventeranno una “riserva fredda”, nonostante la scadenza del 31 dicembre 2025 per l’uscita definitiva dal combustibile x.com

