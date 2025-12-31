Carbone non si esclude il ritorno | per le centrali di Brindisi e Civitavecchia il governo valuta il mantenimento in riserva

Il governo valuta di mantenere in riserva le centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, nonostante la loro perdita di competitività e la prossima scadenza dell’autorizzazione ambientale nel dicembre 2025. La decisione di rinviare una scelta definitiva riflette le complessità legate alla transizione energetica e alle future strategie di approvvigionamento, lasciando aperta la possibilità di un eventuale ritorno di questa tecnologia.

Non sono più competitive rispetto ad altre tecnologie disponibili e il 31 dicembre 2025 scade pure l’autorizzazione ambientale per la produzione di energia elettrica, eppure sulle centrali a carbone di Civitavecchia e Brindisi il Governo Meloni decide di rinviare ogni scelta ‘definitiva’. Insomma, sceglie di lasciarsi le porte aperte, nonostante entrambe siano già ferme da tempo per ragioni economiche e di mercato. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in un’informativa al Consiglio dei ministri sullo stato delle centrali a carbone di Enel di Brindisi e Civitavecchia, spiega che il governo sta valutando con attenzione “ogni possibile opzione utile a salvaguardare la sicurezza energetica nazionale”, inclusa l’ipotesi di un mantenimento “in riserva” degli impianti a carbone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

