C’è troppa Pistoiese per il Sasso Marra rende meno amaro il ko

Nel match di ieri, la Pistoiese ha ottenuto una vittoria significativa sul Sasso Marconi, rafforzando la propria posizione in classifica. La squadra toscana si è imposta con autorità, mantenendo il ritmo competitivo e avvicinandosi alla capolista Lentigione. Questa sfida rappresenta un passo importante nel cammino stagionale, mostrando le potenzialità e l’affidabilità della formazione ospite.

di Nicola Baldini SASSO MARCONI Troppa Pistoiese per il Sasso Marconi. Nell'anticipo di ieri, gli orange toscani – nella zona alta della classifica – hanno espugnato il 'Carbonchi' e, in attesa delle sfide di oggi, si sono portati a due sole lunghezze dalla capolista a sorpresa Lentigione. Ai match odierni butterà ovviamente un occhio anche il team di Franco Farneti che, rimasto fermo al sestultimo posto a quota 21, spera di non perdere ulteriore terreno verso la zona salvezza (che dista un solo punto). Ma venendo alla cronaca del match, la Pistoiese parte con il piede sull'acceleratore e, al 12', riesce a trovare il gol del vantaggio: Russo parte praticamente da metà campo e, al termine dell'avanzata solitaria, lascia partire un rasoterra dai venti metri che si infila nell'angolino alla destra di Celeste.

