Primo pareggio a reti bianche della stagione per il Sasso Marconi di mister Franco Farneti (foto Schicchi) che, al ‘Carbonchi’, che impatta 0-0 contro il più quotato Cittadella Vis Modena guidato dall’ex allenatore gialloblù Mattia Gori. Si tratta di un risultato tutt’altro che da buttare per il team sassese che, per la terza volta consecutiva, è riuscito a mantenere la propria porta inviolata. In virtù di questo pari, capitan Geroni e compagni si trovano ora al sestultimo posto in classifica, a quota 14 punti, a pari-merito con i lombardi del Sant’Angelo (che sono però da considerare dietro vista la recente vittoria gialloblù nello scontro diretto). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Sasso Marconi sfiora il colpo con Marra . Progresso ko, anche il palo dice di no