Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.056.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale5 C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Emma e Stefano De Martino, ha vinto con una media di 3.931.000 spettatori e uno share del 27.0%. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha coinvolto 628.000 spettatori pari al 3.4% e, a seguire, F.B.I. International 557.000 pari al 3.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (503.000 – 2.6%), La Città Ideale con Massimiliano Ossini sigla 697.000 spettatori e il 4.4%, in crescita e quarto programma più visto in prima serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - C'è posta per te sempre leader in prima serata. In crescita La città ideale

Ascolti tv sabato 17 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te 2026, La città ideale

Ecco gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda. Tra i principali, su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina la prima serata, bene The Voice Kids

Gli ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una serata dominata da C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, che raggiunge il 27% di share. Rai 1 si conferma presente con The Voice Kids, che supera il 20%. La serata si conferma come una delle preferite dal pubblico, con programmi che continuano a mantenere un buon livello di ascolti e interesse.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

La premier ricevuta dalla omologa giapponese: "Amicizia e partenariato tra i due Paesi" E posta selfie che diventa un manga delle due leader - facebook.com facebook

#DanielaFumarola: “Ci ha lasciato ieri Mario Petitto, storico leader della Slp-Cisl, sindacalista instancabile e autorevole che ha unito visione, concretezza, competenza in decenni di impegno al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori di Poste. Con determinazi x.com