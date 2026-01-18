C' è posta per te sempre leader in prima serata In crescita La città ideale

Da iltempo.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 The Voice Kids con Antonella Clerici segnare una media di 3.056.000 spettatori pari al 20.8%. Su Canale5 C'è Posta per Te condotto da Maria De Filippi, ospiti Emma e Stefano De Martino, ha vinto con una media di 3.931.000 spettatori e uno share del 27.0%. Su Rai2 il telefilm F.B.I. ha coinvolto 628.000 spettatori pari al 3.4% e, a seguire, F.B.I. International 557.000 pari al 3.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (503.000 – 2.6%), La Città Ideale con Massimiliano Ossini sigla 697.000 spettatori e il 4.4%, in crescita e quarto programma più visto in prima serata. 🔗 Leggi su Iltempo.it

c 232 posta per te sempre leader in prima serata in crescita la citt224 ideale

© Iltempo.it - C'è posta per te sempre leader in prima serata. In crescita La città ideale

Ascolti tv sabato 17 gennaio: The Voice Kids, C’è Posta per Te 2026, La città ideale
Ecco gli ascolti tv di sabato 17 gennaio 2026, con i dati di auditel e share dei programmi andati in onda. Tra i principali, su Rai 1 è stato trasmesso

Ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina la prima serata, bene The Voice Kids
Gli ascolti TV di sabato 17 gennaio 2026 mostrano una serata dominata da C’è Posta per Te, condotto da Maria De Filippi, che raggiunge il 27% di share. Rai 1 si conferma presente con The Voice Kids, che supera il 20%. La serata si conferma come una delle preferite dal pubblico, con programmi che continuano a mantenere un buon livello di ascolti e interesse.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.