Catania Dacci i soldi o ti spacchiamo la faccia | arrestati due parcheggiatori abusivi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Giovani automobilisti minacciati, interviene la Polizia. Due giovani automobilisti non si sono piegati alle insistenti richieste di denaro da parte di due parcheggiatori abusivi e hanno subito allertato la Polizia di Stato, che ha individuato e arrestato i responsabili, entrambi cittadini catanesi di 26 e 45 anni. L’episodio: minacce e intimidazioni. Dopo una serata con amici, due ragazzi di 21 e 25 anni si stavano dirigendo verso il piazzale AMTS di piazza Borsellino per recuperare l’auto, quando sono stati avvicinati dai parcheggiatori abusivi. Questi hanno chiesto insistentemente denaro per la sosta, nonostante il conducente avesse già il ticket valido per il parcometro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

