Aeroporto di Peretola raffica di cancellazioni per le condizioni meteo avverse

Ritardi e voli cancellati per il vento all'aeroporto di Firenze - Forti disagi questa mattina all'aeroporto di Firenze con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in particolare il vento che soffiava da nord es ... rainews.it

Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento | Italia spaccata in due dal «ciclone di Natale» - La denuncia del sindacato: «Dalle 9 alle 14 non sono partiti aerei, con conseguenti cancellazioni e ritardi di ore. msn.com

Tanti Auguri di Buone Festività a tutti gli amici. Che i ricorsi risultino vittoriosi e cancellino per sempre l'opera scellerata del nuovo aeroporto di Peretola. - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.