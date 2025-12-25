Aeroporto di Peretola raffica di cancellazioni per le condizioni meteo avverse
Importanti disagi questa mattina all'aeroporto di Peretola con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo avverse, in particolare il vento che soffiava da nord est che ha impedito i decolli. Sono centinaia i passeggeri che hanno affollato lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
