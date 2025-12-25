Aeroporto di Peretola raffica di cancellazioni per le condizioni meteo avverse

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importanti disagi questa mattina all'aeroporto di Peretola con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo avverse, in particolare il vento che soffiava da nord est che ha impedito i decolli. Sono centinaia i passeggeri che hanno affollato lo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Elicottero precipita a Casalromano (Mn), morto il pilota di 56 anni, ipotesi condizioni meteo avverse e fitta nebbia - VIDEO

Leggi anche: Aeroporto di Peretola: Pisa all'unanimità dice 'no' ad ampliamento e nuova pista

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

aeroporto peretola raffica cancellazioniNatale con disagi a Peretola: voli in ritardo o cancellati per maltempo - I voli in partenza dall'aeroporto di Firenze hanno subito ritardi e cancellazioni a causa ... gonews.it

aeroporto peretola raffica cancellazioniRitardi e voli cancellati per il vento all'aeroporto di Firenze - Forti disagi questa mattina all'aeroporto di Firenze con voli in partenza che hanno subito ritardi o anche cancellazioni a causa delle condizioni meteo, in particolare il vento che soffiava da nord es ... rainews.it

Firenze, ritardi e voli cancellati per il vento | Italia spaccata in due dal «ciclone di Natale» - La denuncia del sindacato: «Dalle 9 alle 14 non sono partiti aerei, con conseguenti cancellazioni e ritardi di ore. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.