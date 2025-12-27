Indonesia 4 turisti dispersi dopo un naufragio Le condizioni meteo avverse complicano le ricerche
Venerdì sera, intorno alle 20:30 ora locale, una barca da turismo è affondata al largo dell’isola di Padar, in Indonesia, nei pressi del Parco Nazionale di Komodo. L’incidente ha coinvolto undici persone, di cui quattro membri di una famiglia spagnola attualmente dispersi. Naufragi ricorrenti nel Paese, necessarie misure preventive. L’imbarcazione ha subito un guasto al motore in una delle zone più frequentate dai visitatori, i quali sono diretti a Labuan Bajo. Tra i passeggeri a bordo, sette sono stati salvati: due turisti spagnoli, quattro membri dell’equipaggio e una guida turistica. I due turisti spagnoli, attualmente fuori pericolo, continuano a ricevere assistenza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
