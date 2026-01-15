Plusvalenze caso Mandragora | l’Udinese chiude il caso con un patteggiamento | confermata solo una multa
L’Udinese ha deciso di chiudere il procedimento sulle plusvalenze relative al trasferimento di Rolando Mandragora con un patteggiamento. Il Tribunale Federale ha confermato una multa, evitando sanzioni più severe. La vicenda riguarda le procedure di valutazione delle plusvalenze nel contesto delle operazioni di mercato del club, con la società che ha optato per una soluzione giudiziaria che ha portato a un’esclusione di conseguenze più gravi.
Plusvalenze, caso Mandragora: l’Udinese accetta il patteggiamento. Il Tribunale Federale impone una multa L’Udinese ha scelto di chiudere con un patteggiamento il procedimento sulle plusvalenze legato al trasferimento di Rolando Mandragora. Dopo il deferimento ricevuto dalla Procura Federale lo scorso dicembre, il Tribunale Federale Nazionale della FIGC ha ufficialmente archiviato il caso, che riguardava l’operazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Plusvalenze, l’Udinese patteggia per l’affare Mandragora con la Juve: multa e niente penalizzazione
Leggi anche: Cessione Mandragora, Udinese deferita dalla Procura FIGC: si riapre il caso plusvalenze. Ecco cosa viene contestato
Plusvalenze, caso Mandragora: l’Udinese accetta il patteggiamento. Il Tribunale Federale impone una multa - Il Tribunale Federale impone una multa L’Udinese ha scelto di chiudere con un patteggiamento il procedimento sulle plusvalenze legato ... calcionews24.com
Caso Mandragora, l'Udinese patteggia: multe per club e dirigenti - L'Udinese patteggia per il caso plusvalenze legato al trasferimento di Rolando Mandragora. msn.com
Caso Mandragora, solo multe per la plusvalenza: nessuna inibizione - Caso Mandragora, solo multe per la plusvalenza: nessuna inibizione Patteggiamento al Tribunale federale nazionale per l’operazione Udinese- tuttojuve.com
Caso plusvalenze Rolando Mandragora, l' #Udinese patteggia: -10.700 euro di ammenda per il club -10.700 euro di ammenda per Stefano Campoccia -10.700 euro di ammenda per Franco Collavino x.com
Il caso plusvalenze legato a Mandragora tiene ancora banco https://mdst.it/4qTAKLC #SportMediaset - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.