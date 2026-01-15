Plusvalenze caso Mandragora | l’Udinese chiude il caso con un patteggiamento | confermata solo una multa

L’Udinese ha deciso di chiudere il procedimento sulle plusvalenze relative al trasferimento di Rolando Mandragora con un patteggiamento. Il Tribunale Federale ha confermato una multa, evitando sanzioni più severe. La vicenda riguarda le procedure di valutazione delle plusvalenze nel contesto delle operazioni di mercato del club, con la società che ha optato per una soluzione giudiziaria che ha portato a un’esclusione di conseguenze più gravi.

