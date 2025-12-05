Immobile Ex Manifatture e Tabacchi pubblicato l’avviso per l’affidamento temporaneo

Il sindaco Clemente Mastella e gli assessori Molly Chiusolo (Urbanistica) e Attilio Cappa (Patrimonio) rendono noto che è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio, la procedura aperta per l'affidamento della concessione temporanea di una porzione del complesso immobiliare Ex Manifatture e Tabacchi ubicato in via XXV Luglio a Benevento. L'avviso è reperibile e consultabile in forma integrale al seguente link https:www.agenziademanio.ititgare-asteimmobiliaregaraAvviso-di-concessione-in-temporary-use-dellimmobile-denominato-Ex-Manifatture-e-Tabacchi-sito-in-Benevento-in-via-XXV-Luglio-nn.

