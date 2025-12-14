Appartamento in fiamme in tarda serata | i Vigili del Fuoco salvano una cocorita e un canarino

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato sera a Bellaria, in Via Torre, un incendio ha coinvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina, provocando momenti di tensione. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio, riuscendo anche a salvare una cocorita e un canarino presenti all’interno.

Attimi di apprensione sabato sera a Bellaria in Via Torre, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina. L’allarme è scattato tra le 22:20 e le 22:30, quando la sala operativa ha ricevuto la segnalazione di fiamme e fumo provenienti. Riminitoday.it

appartamento fiamme tarda serataTrentino, appartamento in fiamme a Sover: donna di 64 anni muore intossicata - Una donna di 64 anni è morta intossicata per il fumo che si è sprigionato all'interno del suo appartamento andato a fuoco. repubblica.it

appartamento fiamme tarda serataIncendio nel vicentino: appartamento avvolto dalle fiamme - THIENE – Nella tarda serata di venerdì 5 dicembre, intorno alle 22, una vasta mobilitazione dei Vigili del Fuoco ha interessato via Igna, dove un appartamento è stato avvolto dalle fiamme, generando ... nordest24.it

Immagine generica

appartamento in fiamme 6 intossicati

Video appartamento in fiamme 6 intossicati