Il Carnevale di Cento si prepara a vivere un'edizione ricca di eventi, con oltre quaranta iniziative in programma. La manifestazione, promossa da Manservisi, si svolgerà nella suggestiva cornice della Rocca, offrendo un'occasione di festa, tradizione e coinvolgimento per tutta la comunità. Tra le protagoniste di quest’anno, Rose Villain si distingue come una delle figure più attese, contribuendo a rendere questa edizione ancora più speciale.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il Cento Carnevale d’Europa, firmato Manservisi, ieri ha tolto tutti veli nella nuova cornice della Rocca e ancora una volta sarà nel segno dell’ energia, dell’ emozione e della bellezza. "Apriamo ufficialmente questa nuova edizione – ha detto Riccardo Manservisi - Il Carnevale è il simbolo della nostra città e del territorio. Da tanti anni investiamo, lavoriamo e ci impegniamo su questa manifestazione, mettendoci il massimo sacrificio e il massimo dell’impegno, consapevoli dell’importanza che ha per tutta la cittadinanza. Un evento che rappresenta Cento non solo in Italia, ma anche in Europa e nel mondo e che da ogni Paese vengono a vederci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale, la star è Rose Villain: "In calendario quaranta iniziative"

Leggi anche: La cantante Rose Villain aprirà il Carnevale

Leggi anche: Doppio annuncio: al Carnevale di Cento arrivano Rose Villain e Jake la Furia. Info biglietti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Toys Center Italia Un volantino di costumi e fantasia! Ti aspetta in negozio e online per farti vivere un Carnevale da star! Approfitta di offerte imperdibili, scegli il tuo travestimento e brilla come la tua star preferita! Scopri il volantino, valido fino al 22 febbraio: h - facebook.com facebook