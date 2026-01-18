Caregiver | un valore per la comunità | protagoniste le persone che assistono familiari non autosufficienti

L'evento “Caregiver: un valore per la comunità”, organizzato dalla sezione di Forlì dell'associazione Salute Donna, si terrà sabato 24 gennaio alle 11 presso l'ex asilo Santarelli. L'incontro è dedicato alle persone che assistono familiari non autosufficienti, sottolineando il ruolo fondamentale di queste figure per la comunità e il valore del loro impegno quotidiano.

La sezione di Forlì dell'associazione Salute Donna organizza l'evento “Caregiver: un valore per la comunità”, in programma sabato 24 gennaio alle 11 presso l'ex asilo Santarelli di Forlì. L'iniziativa è aperta alla cittadinanza e nasce per valorizzare il ruolo fondamentale dei caregiver familiari, spesso invisibili ma indispensabili per il sistema di cura. In Italia sono oltre sette milioni le persone che assistono ogni giorno familiari non autosufficienti, svolgendo gratuitamente compiti sanitari, burocratici ed emotivi. L'evento vuole accendere l'attenzione su questa realtà e promuovere una riflessione condivisa sul valore dei caregiver per la comunità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

