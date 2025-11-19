Reddito di cura in manovra | tra 400 e 600 euro al mese per familiari che assistono persone con gravi disabilità

Un emendamento alla manovra 2026, presentato dal M5s, tra i cosiddetti 'segnalati', chiede di introdurre un Reddito di cura per le coloro che assistono persone con disabilità gravissime. Si tratta di un contributo mensile tra i 400 e i 600 euro. Tra i requisiti richiesti un ISEE non superiore a 30mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

