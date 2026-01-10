Gaeta si candida a Capitale Italiana del Mare 2026 | svelato il logo ufficiale

Gaeta si presenta come candidata per il titolo di “Capitale Italiana del Mare 2026”. In questa fase, si definiscono partnership e si svela il logo ufficiale, simbolo della candidatura. La proposta coinvolge una vasta zona, dal Golfo di Napoli fino alla Toscana, evidenziando l’impegno della città nel valorizzare il patrimonio marittimo e culturale del territorio.

Gaeta, 10 gennaio 2025 – Mentre continuano a giungere partnership, per una macroarea comprendente due regioni e che si estende dal Golfo di Napoli Area dei Campi Flegrei (in arrivo anche le adesioni di Bacoli e Monte di Procida, Pozzuoli già pervenuta) fino quasi al confine con la Toscana (Tarquinia), prende forma anche l'identità visiva di Gaeta nella corsa al titolo di "Capitale Italiana del Mare 2026". È stato presentato ufficialmente il logo della candidatura, un simbolo che racchiude in sé l'essenza storica, culturale e marittima della città, con un valore aggiunto d'eccezione: la sua nascita tra i banchi di scuola.

