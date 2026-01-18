capannori auto si schianta contro un palo della luce e si ribalta

Nella notte a Capannori, in provincia di Lucca, un’auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo della luce, terminando la propria corsa ribaltata. L’incidente ha causato disagi alla viabilità e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Per fortuna, non si sono registrate gravi ferite ai conducenti. L’evento evidenzia l’importanza di una guida attenta e delle verifiche sulle condizioni delle strade.

Capannori (Lucca), 18 gennaio 2026 - Momenti di paura si sono vissuti in piena notte a Capannori, in provincia di Lucca, per un incidente stradale che ha visto un’auto schiantarsi contro un palo della luce. I vigili del fuoco di Lucca, poco dopo le 2 di notte, sono intervenuti sulla via Pesciatina, all'altezza della nuova rotonda con via della Madonnina, dove è avvenuto l’incidente stradale che ha visto coinvolta una sola auto. Il conducente ha perso il controllo del mezzo, per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Lucca, e si è schiantato prima contro una recinzione e poi colpendo un palo dell’illuminazione pubblica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un incidente si è verificato in via Vittorio Veneto a Torre Annunziata, coinvolgendo due auto. Una Toyota Yaris, dopo lo scontro, è finita contro un palo della luce. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e verificare eventuali conseguenze. Nessuna informazione sulle condizioni dei conducenti al momento.

