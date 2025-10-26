E’ stata una settimana difficile per Leonardo Menichini. Sia per le voci che hanno messo in dubbio il suo proseguimento sulla panchina del Pontedera, sia per la necessità di riscattare una pessima prova come quella di lunedì sera contro la Vis Pesaro. Per questo motivo il tecnico in settimana aveva strigliato la sua squadra, che ieri al Moccagatta di Alessandria ha risposto positivamente, conquistando la prima vittoria esterna dopo i 2 pareggi e le 3 sconfitte collezionate lontano dal Mannucci. "È una vittoria importante – ha detto l’allenatore granata – perché dovevamo cancellare la bruttissima prestazione fatta contro la Vis Pesaro, e ci siamo riusciti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le interviste. Menichini (finalmente) sorride: "Mi è piaciuto soprattutto lo spirito»