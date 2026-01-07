Neve task force dei Vigili del fuoco | dieci squadre al lavoro e 200 di interventi per il maltempo

La task force dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha operato durante l’Epifania per fronteggiare l’ondata di neve che ha interessato il territorio. Dieci squadre sono state impegnate in interventi, con circa 200 interventi effettuati per garantire sicurezza e assistenza alla popolazione. Un’attività di emergenza svolta con professionalità e coordinamento, in risposta alle difficoltà causate dal maltempo.

Task force dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena per l'ondata di neve che ha interessato il territorio nel giorno dell'Epifania. Circa 200 gli interventi effettuati, la maggior parte per alberi e rami caduti sotto il peso della neve e automobilisti in difficoltà a causa delle nevicate.

