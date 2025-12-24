Tenta di passare il guado sull' Uso invaso dall' acqua e finisce nel fiume salvata da vigili del fuoco e 118

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è risolta nel migliore dei modi la brutta avventura di una 50enne che, nella prima mattinata di mercoledì, è finita nel fiume Uso ed è stata salvata grazie all'intervento congiunto dei vigili del fuoco e del personale del 118. Secondo le prime ricostruzioni la signora, al volante della propria. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Alla guida dell'auto finisce in una scarpata di 15 metri, conducente soccorsa da vigili del fuoco e 118

Leggi anche: VIDEO Vitellina finisce in una gola, salvata dai vigili del fuoco con l'elicottero

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tenta di passare il guado sull'Uso invaso dall'acqua e finisce nel fiume, salvata da vigili del fuoco e 118.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.