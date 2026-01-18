Campagna Bilotti M5S | I Fucanoli sono memoria identità e senso di comunità
La campagna di Bilotti (M5S) sottolinea come accendere i Fucanoli rappresenti un gesto che preserva la memoria, rafforza l’identità locale e promuove il senso di comunità nelle aree interne. Questo rito tradizionale, radicato nel territorio di Campagna, testimonia l’importanza di mantenere vive le proprie radici attraverso pratiche collettive che uniscono e rafforzano il legame tra le persone.
"Accendere I Fucanoli a Campagna significa rinnovare un rito che parla al cuore delle nostre aree interne, un gesto collettivo capace di custodire memoria, identità e senso profondo di comunità". A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, a margine del tradizionale appuntamento del 17 gennaio nel comune in provincia di Salerno dove la celebrazione religiosa si fonde con la tradizione popolare. “È stato emozionante esserci – sottolinea la parlamentare salernitana - perché queste tradizioni rappresentano una risorsa viva, capace di rafforzare i legami sociali e di restituire centralità culturale e civile a molti territori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Campagna, nel centro storico si accendono "I Fucanoli"
Dal 16 al 18 gennaio, nel centro storico di Campagna, si svolge la tradizionale manifestazione
