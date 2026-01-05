Campagna nel centro storico si accendono I Fucanoli

Dal 16 al 18 gennaio, nel centro storico di Campagna, si svolge la tradizionale manifestazione

A Campagna torna la manifestazione "I Fucanoli", prevista dal 16 al 18 gennaio. L'appuntamento centrale si terrà sabato 17 gennaio 2026 nel centro storico della città, dove a partire dalle ore 18.00 andranno in scena itinerari religiosi ed enogastronomici.L'eventoL'evento ha origini antiche ed è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

