Campagna nel centro storico si accendono I Fucanoli
Dal 16 al 18 gennaio, nel centro storico di Campagna, si svolge la tradizionale manifestazione
A Campagna torna la manifestazione "I Fucanoli", prevista dal 16 al 18 gennaio. L'appuntamento centrale si terrà sabato 17 gennaio 2026 nel centro storico della città, dove a partire dalle ore 18.00 andranno in scena itinerari religiosi ed enogastronomici.L'eventoL'evento ha origini antiche ed è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Si accendono le luminarie. Lo spettacolo in scena in 36 punti del centro: "Ci tuffiamo nel Natale"
Leggi anche: Centro Storico, sì alla nuova biblioteca nel palazzetto che ospita la Torre Argentina
Dai Puffi a Holly e Benji: Cristina D’Avena e i Gem Boy accendono l’Epifania al “Campania”.
Le persone al centro dell'assistenza: è questo il messaggio della campagna 2025-2027 per la Giornata Mondiale Contro il Cancro, celebrata il 4 febbraio. Anche quest'anno, il claim sarà "United By Unique". - facebook.com facebook
Si conclude oggi la campagna dei #16days, che ha posto al centro diritti, tutele e consapevolezza digitale. Con #SafeOnlineSafeOffline, #AICS ha riaffermato il proprio impegno contro la violenza di genere e per l’empowerment di donne e ragazze aics.gov.i x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.