Camion si ribalta morto l’autista di 59 anni

Nella serata di ieri si è verificato un incidente sull’autostrada A1, all’altezza dello svincolo con il raccordo per l’A14, nel tratto Casalecchio-Firenze, in direzione sud. Un camion si è ribaltato, provocando il decesso dell’autista, un uomo di 59 anni. L’evento ha causato disagi al traffico e richiede ancora approfondimenti sulle cause dell’incidente.

Incidente mortale nella serata di ieri lungo l'autostrada A1. Il sinistro si è verificato all'altezza dello svincolo per il raccordo con l'A14, nel tratto Casalecchio-Firenze, in direzione sud. Un camion si è improvvisamente ribaltato e il conducente è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. A perdere la vita è stato Santo Cocomero, camionista di 59 anni, residente a Portomaggiore ma di origine siciliane. L'uomo, che era partito alla mattina presto, stava viaggiando proveniente da Firenze quando, durante la manovra di immissione sul raccordo autostradale in direzione Ancona, ha perso il controllo dell'autoarticolato.

