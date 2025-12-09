Camion si ribalta muore l’autista

San Ginesio, 9 dicembre 2025 – Tragedia oggi pochi minuti prima delle 13 lungo la statale 78, nel comune di San Ginesio. Un camion che trasportava breccia, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato su un fianco. Non sono rimasti coinvolti altri mezzi. L’incidente è avvenuto vicino località Moline, su una curva. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Tolentino e della sede centrale di Macerata con l’autogru; hanno provveduto a estrarre il conducente dal veicolo, un tolentinate, purtroppo senza vita. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

