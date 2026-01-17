Camion si ribalta morto l' autista | chi era la vittima

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, 16 gennaio, nel Ferrarese, causando la morte di Santo Cocomero, autotrasportatore di 59 anni originario di Enna e residente a Portomaggiore. L’incidente, avvenuto poco dopo le 22, ha coinvolto un camion che si è ribaltato. La notizia è stata confermata dall’Ansa, evidenziando la tragica perdita e le circostanze dell’accaduto.

Un autotrasportatore di 59 anni, Santo Cocomero, originario della provincia di Enna, residente a Portomaggiore, nel Ferrarese, è morto in un incidente stradale, avvenuto poco dopo le ore 22 di ieri, 16 gennaio, come riferisce Ansa. L'uomo, alla guida di un camion proveniente da Firenze, stava percorrendo lo snodo che collega l'autostrada A1 alla A14, nel territorio di Casalecchio di Reno. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, nell'immettersi sul raccordo in direzione Ancona, l'autista ha perso il controllo del veicolo. Sul posto sono intervenuti d'urgenza i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo dalla cabina di guida.

