Il calciomercato dell’Inter si arricchisce di nuove voci, con il Newcastle che avrebbe manifestato interesse per Stefan De Vrij. La situazione attuale rimane da monitorare, mentre i nerazzurri valutano le possibili implicazioni di questa operazione. Di seguito, le ultime aggiornamenti sulle trattative e sulle eventuali conseguenze per la rosa dell’Inter.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Le ultime ore del mercato invernale si accendono attorno al nome di Stefan de Vrij, il roccioso difensore centrale olandese noto per la sua intelligenza tattica e la grande esperienza internazionale. Secondo quanto rivelato da Football Insider, il Newcastle United avrebbe manifestato un forte interesse per il calciatore, pronto a lasciare la Beneamata già in questa sessione di gennaio. Emergenza Magpies: de Vrij è l’obiettivo numero uno. Il club inglese è attualmente nel pieno di una vera e propria crisi nel reparto arretrato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, il Newcastle piomba su De Vrij. La situazione

Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona piomba su de Vrij, Dragusin si offre ai nerazzurri? Accelerata per Palestra

Calciomercato Inter, Romano su Cancelo: “Acerbi o De Vrij in cambio? No, l’Inter ha fatto sapere…”

L'Inter prosegue le trattative di calciomercato con attenzione, puntando a rinforzare la fascia destra. Al centro delle discussioni c’è Joao Cancelo, con voci che speculano su possibili scambi o alternative. Romano ha chiarito che l’Inter ha comunicato di non considerare Acerbi o De Vrij come contropartite. La strategia del club si concentra su soluzioni mirate per rafforzare la rosa senza cedere a trattative speculative.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Davis all’Inter per… No! Oppure si @melissaaa333 #calciomercato #davis #calcioinpillole - facebook.com facebook

Inter-Mlacic, l'Hajduk Spalato accetta l'offerta: tra domenica e lunedì sarà a Milano #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Inter #HajdukSpalato #Mlacic x.com