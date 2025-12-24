Calciomercato Inter LIVE | il Barcellona piomba su de Vrij Dragusin si offre ai nerazzurri? Accelerata per Palestra

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bastoni nel mirino di Barcellona e Liverpool: l'Inter lo valuta 80 milioni; Inter, Bastoni-Barcellona (e non solo): 'Sogno proibito'. Dumfries verso l'operazione e il sostituto...; Dalla Spagna - Inter, il Barcellona contatta Bastoni: sondaggi in corso, tutta la verità; Ufficiale un rinnovo importante in casa Milan.

calciomercato inter live barcellonaInter-Barcellona alle ore 21.00 - Barcellona, gara valida per la semifinale di ritorno di Champions League, in scena alle 21. calciomercato.com

calciomercato inter live barcellonaBarcellona e Liverpool su Bastoni: secondo l'Inter il difensore ha una valutazione di 80 milioni di euro - Secondo il Mundo Deportivo, il Barcellona non avrebbe intenzione di mollare la presa per Alessandro Bastoni. eurosport.it

calciomercato inter live barcellonaCalciomercato Inter, spunta l’occasione dal Barcellona: Christensen proposto anche ai club italiani - Calciomercato Inter, idea dal Barcellona per la difesa: un profilo di esperienza messo sul tavolo anche in Italia Con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, l’Inter valuta con attenzione le possibili o ... calcionews24.com

