Calciomercato Inter Romano su Cancelo | Acerbi o De Vrij in cambio? No l’Inter ha fatto sapere…

L'Inter prosegue le trattative di calciomercato con attenzione, puntando a rinforzare la fascia destra. Al centro delle discussioni c’è Joao Cancelo, con voci che speculano su possibili scambi o alternative. Romano ha chiarito che l’Inter ha comunicato di non considerare Acerbi o De Vrij come contropartite. La strategia del club si concentra su soluzioni mirate per rafforzare la rosa senza cedere a trattative speculative.

Calciomercato Inter. L’ Inter continua a muoversi con determinazione sul mercato per rinforzare la fascia destra, e al centro dei riflettori c’è Joao Cancelo. Fabrizio Romano, nel suo aggiornamento su YouTube, ha spiegato come la trattativa abbia assunto una dimensione più pubblica oltre che privata: “ Prima della partita tra Inter e Bologna il corteggiamento dell’Inter ha preso una forma anche pubblica, oltre a quella privata. Marotta ha confermato tutto, che l’Inter prenderà un esterno e che sta lavorando su Cancelo “. Secondo Romano, il club nerazzurro ha posto una condizione chiara all’ Al Hilal: “ Da quello che mi risulta, l’Inter ha fatto sapere nelle ultime ore all’Al Hilal che non darà in nessun caso né Acerbi né De Vrij se non si farà l’operazione Cancelo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Inter, Acerbi o de Vrij la chiave per Cancelo? Uno dei due ha già fatto sapere che…

Leggi anche: Calciomercato Inter, de Vrij o Acerbi: chi in cambio di Cancelo all’Al Hilal? La richiesta di Inzaghi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Romano: “Acerbi-De Vrij e Cancelo, serve chiarire. Lui vuole aspettare il Barcellona ma l’Inter…”; Da Cancelo-Inter a Castellanos e Goretzka: le 5 trattative che vi siete persi oggi (1 gennaio); Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager; L'Inter a un passo da Cancelo, Raspadori-Roma in dirittura.

L'Inter fa sul serio per Cancelo ed è arrivata la conferma di Marotta, gli aggiornamenti sulla vicenda. - L'infortunio occorso a Denzel Dumfries e il lungo recupero hanno aperto un fronte sulla destra, dove manca anche Matteo Darmian e il solo Luis Henrique non basta per coprire la fascia. msn.com