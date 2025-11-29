Parma-Udinese 0-2 Zaniolo e Davis affondano gli emiliani
AGI - L'Udinese, reduce da due sconfitte consecutive, espugna il Tardini con un gol per tempo, Zaniolo all'11' e Davis (su rigore) al '65. Parma in dieci per il rosso a Troilo nell'azione che ha portato al penalty. Grazie ai tre punti odierni, gli ospiti tornano ad affacciarsi nella parte sinistra della classifica. Per il Parma, invece, arriva una prestazione sottotono e non in linea con i recenti risultati incoraggianti. Nonostante l'arrivo in settimana dello svincolato Guaita, è Corvi a prendere il posto dell'infortunato Suzuki tra i pali del Parma. Il portiere italiano, però, si rende subito protagonista in negativo all'11', quando Zaniolo firma l'1-0, punendo una sua uscita avventata. 🔗 Leggi su Agi.it
