Calcio la Cremonese fa il colpaccio a Bologna nel posticipo Sconfitta amara per gli emiliani

Arriva forse nel posticipo del lunedì la sorpresa più clamorosa della tredicesima giornata della Serie A 2025-2026, con il Bologna che interrompe bruscamente il suo eccezionale periodo di forma subendo una dura sconfitta in casa contro la Cremonese. Un risultato assolutamente inatteso e molto deludente per i felsinei, che vedono sfumare la possibilità di agganciare il tandem Roma-Inter ad un solo punto dalla coppia di testa formata da Napoli e Milan. La compagine emiliana allenata da Vincenzo Italiano mette fine così ad una striscia di tre successi consecutivi in campionato, restando ferma a quota 24 punti in quinta posizione alla pari del Como e a +1 sulla Juventus, mentre quella che sarebbe ad oggi virtualmente la zona Champions è distante tre lunghezze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio, la Cremonese fa il colpaccio a Bologna nel posticipo. Sconfitta amara per gli emiliani

