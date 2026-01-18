Cade con la moto su una strada sterrata ferito 41enne
Questa mattina, 18 gennaio, un uomo di 41 anni è caduto con la moto in una strada sterrata ed è rimasto ferito. L'incidente si è verificato nella zona di Santa Lucia ai Monti, a Valeggio sul Mincio, poco prima delle 10.30, e ha richiesto l'intervento di un'ambulanza, di un'automedica e anche dell'elicottero del 118. Il ferito è stato infatti trasferito in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento di Verona. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per indagare sull'accaduto. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Cade da una moto su una pista di motocross: grave 14enne nel Vicentino
Un grave incidente si è verificato sabato 10 gennaio sulla pista di motocross di via Scovizze, a Isola Vicentina, nel Vicentino. Un ragazzo di 14 anni è caduto dalla moto ed è stato soccorso per le ferite riportate. La dinamica e le condizioni del giovane sono ancora in fase di valutazione da parte delle autorità.
