Incidente a Vetralla | cade con la moto su una scia d' olio e sbatte contro un' auto ferito
Incidente nel centro di Viterbo dove un motociclista, nella mattina dell'8 novembre, ha perso il controllo del mezzo a causa di una scia di olio presente sui sampietrini in via Roma. La moto ha poi terminato la sua corsa contro un'auto parcheggiata lungo la strada.Sul posto è intervenuto il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
