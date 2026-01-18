PESARO di Elisabetta Ferri Buffa, che effetto le fa portare uno spettacolo sul basket in quello che è stato un luogo iconico di questo sport? "Fantastico, perché ci sono stato varie volte al seguito di Milano e ho sempre perso. Stavolta magari faccio risultato". Che ricordi ha dell’hangar? "E’ stato un tempio della pallacanestro italiana, non solo pesarese: giocare lì, con il pubblico addosso, era impressionante. Ne parlavo proprio l’altro giorno con Dan Peterson, credo che quel -45 scolpito sul tabellone del vecchio palas nella stagione 198182 fece impressione più all’Olimpia che alla Scavolini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buffa all’hangar nel nome di Kobe Bryant: "Ma Pesaro mi ricorda anche Ford e Daye"

Leggi anche: Federico Buffa racconta, in un nuovo spettacolo, la vita di Kobe Bryant al Massimo

Leggi anche: Federico Buffa porta a teatro la vita della leggenda del basket Kobe Bryant

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Buffa all’hangar nel nome di Kobe Bryant: "Ma Pesaro mi ricorda anche Ford e Daye" - Il celebre storyteller si racconta in vista dell’appuntamento del 7 febbraio in cui racconterà i segreti del leggendario cestista . ilrestodelcarlino.it