‘Buen Camino’ Checco Zalone supera Avatar | è il film con maggior incasso di sempre in Italia

“Buen Camino”, il nuovo film di Checco Zalone diretto da Gennaro Nunziante, ha superato “Avatar” diventando il film con il maggior incasso di sempre in Italia. Distribuito da Medusa Film e coprodotto con Indiana Production e MZL, questa commedia ha ottenuto un risultato storico nel panorama cinematografico nazionale. Un traguardo che testimonia il successo del film presso il pubblico italiano.

'Buen Camino' supera 'Avatar' ed è il film con il maggiore incasso di sempre al box office italiano. "La commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con MZL, raggiunge un traguardo senza precedenti nella storia del cinema italiano – si legge in una nota -. Con un totale di €68.823.069 realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (€68.600.000) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Gennaro Nunziante.

