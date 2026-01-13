Record Checco Zalone Buen Camino è il film italiano con il maggior incasso di sempre

Checco Zalone inarrestabile. 'Buen Camino', la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso di sempre nella storia del box office italiano. In sole tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto un incasso complessivo di 65. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Buen Camino, il film di Checco Zalone da record: oltre 13,5 milioni in due giorni

Leggi anche: Checco Zalone straccia tutti: Buen Camino è il nuovo record di Natale per il botteghino italiano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Checco Zalone, con 59 milioni di incassi “Buen camino” è il film record delle feste al box office; Buen Camino non si ferma, Checco Zalone verso nuovo record tra Quo Vado e Avatar; 'Buen camino' di Checco Zalone prosegue la corsa verso il record; Buen Camino domina il box office con 53 milioni di euro. Checco Zalone vola e punta al suo record di Quo Vado?.

Checco Zalone da record: Buen Camino a un passo da Quo Vado? - Checco Zalone inarrestabile: Buen Camino supera i 65 milioni e si avvicina al record storico di Quo Vado? urbanpost.it