Record Checco Zalone Buen Camino è il film italiano con il maggior incasso di sempre

Da today.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Checco Zalone inarrestabile. 'Buen Camino', la sua ultima commedia diretta da Gennaro Nunziante, è ufficialmente il film italiano con il maggiore incasso di sempre nella storia del box office italiano. In sole tre settimane di programmazione, la pellicola ha raggiunto un incasso complessivo di 65. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Buen Camino, il film di Checco Zalone da record: oltre 13,5 milioni in due giorni

Leggi anche: Checco Zalone straccia tutti: Buen Camino è il nuovo record di Natale per il botteghino italiano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Checco Zalone, con 59 milioni di incassi “Buen camino” è il film record delle feste al box office; Buen Camino non si ferma, Checco Zalone verso nuovo record tra Quo Vado e Avatar; 'Buen camino' di Checco Zalone prosegue la corsa verso il record; Buen Camino domina il box office con 53 milioni di euro. Checco Zalone vola e punta al suo record di Quo Vado?.

record checco zalone buenChecco Zalone da record: Buen Camino a un passo da Quo Vado? - Checco Zalone inarrestabile: Buen Camino supera i 65 milioni e si avvicina al record storico di Quo Vado? urbanpost.it

record checco zalone buenChecco Zalone supera se stesso e segna la storia del cinema italiano con Buen Camino - Il film di Checco Zalone, uscito nelle sale il giorno di Natale 2025, è diventato il film italiano ... fanpage.it

record checco zalone buenBuen Camino con Checco Zalone è il più alto incasso della storia del cinema italiano, battuto Quo Vado? - Dati Cinetel alla mano, Buen Camino ha appena battuto il record di incassi di Quo Vado? comingsoon.it

Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: la conferenza stampa

Video Checco Zalone torna al cinema con Buen Camino: la conferenza stampa

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.