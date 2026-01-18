Checco Zalone record storico | con oltre 68,8 milioni Buen Camino batte Avatar È il maggior incasso di sempre

Checco Zalone ha stabilito un nuovo record di incassi in Italia, con oltre 68,8 milioni di euro raccolti da

Record storico per Checco Zalone. Con un bottino di 68.823.069 euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), Buen Camino ha battuto il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) ed è diventato il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale. Prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, il film è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con Mzl e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta. Un risultato che premia la commedia on the road diretta da Gennaro Nunziante, a testimonianza del fortissimo legame tra il pubblico e l’attore, autore e musicista pugliese. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Buen Camino, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, ha stabilito il nuovo record di incassi in Italia. Distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production e Mzl, questa produzione rappresenta un risultato significativo nel panorama cinematografico italiano, confermando l’apprezzamento del pubblico nei confronti di Zalone e della sua filmografia.

