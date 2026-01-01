Capodanno a Pesaro benvenuto 2026 | piazza del Popolo è una grande pista da ballo

Il Capodanno a Pesaro si è concluso con un’atmosfera festosa in piazza del Popolo, che si è trasformata in una vasta pista da ballo all’aperto grazie all’evento Remember Disco Dance. Migliaia di persone di diverse età hanno condiviso questo momento, dando il benvenuto al 2026 in un contesto di convivialità e tradizione. Una serata che ha unito comunità e visitatori in un’occasione speciale per la città.

Pesaro, 1 gennaio 2026- Migliaia di persone di ogni età – ragazzi, famiglie, coppie e turisti – hanno accolto il nuovo anno in piazza del Popolo, trasformata per la notte di Capodanno in una grande pista da ballo a cielo aperto grazie all’evento Remember Disco Dance. Sul palco della Biosfera, a partire dalle 22.30, si sono alternati Monika Kiss, protagonista di un dj set dedicato alle grandi hit della disco dance, e il dj Andrea Falcetelli, affiancati dai ballerini per uno show continuo fatto di musica, energia e intrattenimento che ha accompagnato il pubblico nel countdown e oltre la mezzanotte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

