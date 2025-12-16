‘La Croce – Pace Sublime Pensiero’ con l’Ultimo Ballo in Maschera

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna culturale “La Croce – Pace Sublime Pensiero”, promossa da Ultimo Ballo in Maschera e diretta dal Maestro Michele Letizia, si prepara ad accogliere un nuovo evento ad Arienzo. In collaborazione con l’UNAC Campania, questa iniziativa continua a promuovere arte e cultura, offrendo al pubblico esperienze significative in un contesto ricco di stimoli e riflessioni.

© Anteprima24.it - ‘La Croce – Pace Sublime Pensiero’ con l’Ultimo Ballo in Maschera

Tempo di lettura: 3 minuti La programmazione culturale casertana della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera, ideata e diretta dal Maestro Michele Letizia, in collaborazione con l’UNAC Campania, presenta il prossimo appuntamento ad Arienzo. Questo evento rientra tra quelli coordinati dal Salotto Benois – cultura varietà. La quinta edizione della rassegna d’arte e libri Antonio del Monaco by Ultimo Ballo in Maschera presenta il progetto “LA CROCEPACE SUBLIME PENSIERO” presentato sabato 18 ottobre 2025 presso Santuario di San Michele Arcangelo e Santa Maria del Monte a Maddaloni. Anteprima24.it

