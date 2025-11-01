Le note del romanticismo al Ridotto

Prosegue la rassegna “ Ferrara Musica al Ridotto ” con un appuntamento cameristico di grande raffinatezza: domani alle 10.30, al Ridotto del Teatro Comunale Claudio Abbado si esibiranno i Solisti dell’Orchestra Città di Ferrara in un programma dedicato a due gioielli del repertorio per ensemble di fiati e archi: il Quartetto per fagotto e archi in sol minore op. 73 n. 3 di François Devienne e il Settimino in mi bemolle maggiore op. 62 di Conradin Kreutzer. L’ensemble riunisce musicisti di spicco dell’orchestra: Antonio Aiello (violino), Alessandro Savio (viola), Vittorio Piombo (violoncello), Alessandro Pivelli (contrabbasso), Giovanni Polo (clarinetto), Simone Cinque (corno) e Vittorio Ordonselli (fagotto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le note del romanticismo al Ridotto

