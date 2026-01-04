Box Office USA | Avatar | Fuoco e Cenere al primo posto per il terzo weekend

Il film Avatar: Fuoco e Cenere si conferma al primo posto del Box Office USA nel terzo weekend del 2026, mantenendo un buon livello di incassi dopo le festività. Nonostante un leggero calo rispetto alle settimane precedenti, il kolossal di James Cameron si dimostra ancora una scelta apprezzata dal pubblico, attestandosi come protagonista della classifica di settore.

Il kolossal di James Cameron tiene forte nel primo weekend del 2026, con un calo contenuto e numeri solidi post-feste. Secondo i dati offerti da BoxOfficeMojo, il Box Office USA complessivo del weekend 2-4 gennaio (il primo del 2026) è stimato a circa 185 milioni, con un mercato post-feste ancora vivo grazie ai grandi titoli. Chiaramente a spingere i dati più in alto, il solito James Cameron. Avatar: Fuoco e Cenere, infatti, ha incassato 40 milioni di dollari nel weekend, con un calo del 36.5% rispetto al precedente, ed una tenuta buona per un film alla terza settimana. Il totale domestico è salito così a 306. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

