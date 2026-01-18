Bove oggi nuova vita per il calciatore dopo il malore | rescisso il contratto con la Roma

Edoardo Bove ha annunciato la risoluzione consensuale del suo contratto con la Roma, un procedimento poco comune nel calcio professionistico. Questa decisione consente al calciatore di affrontare con maggiore libertà il suo futuro sportivo, dopo il malore che lo aveva colpito. La decisione di interrompere il rapporto con il club rappresenta un passo importante per Bove, che potrà così cercare nuove opportunità nel mondo del calcio.

Edoardo Bove ha risolto consensualmente il suo contratto con la Roma. Una pratica che non si vede spesso nel calcio professionistico ma che è stata necessaria per permettere al calciatore di continuare a giocare. Da oltre un anno Bove non può praticare calcio professionistico in Italia, per via di un malore cardiaco che ha subito a dicembre del 2024. A seguito di questo malore gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che in Italia impedisce di fare sport di contatto. All’estero le norme sono però più permissive e Bove sarebbe vicino a firmare un contratto con il Watford, squadra di Championship (vale a dire di Serie B) inglese. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Edoardo Bove ha rescisso il contratto con la Roma

Edoardo Bove ha ufficialmente rescisso il suo contratto con la Roma, conclusione di una trattativa che si era ormai delineata nelle ultime settimane. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista, che lascia la squadra giallorossa dopo aver contribuito alle sue stagioni recenti. La situazione apre ora nuove prospettive sia per Bove sia per il club, nel contesto del mercato e delle future strategie sportive.

