Edoardo Bove ha rescisso il contratto con la Roma

Edoardo Bove ha ufficialmente rescisso il suo contratto con la Roma, conclusione di una trattativa che si era ormai delineata nelle ultime settimane. Questa decisione segna un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista, che lascia la squadra giallorossa dopo aver contribuito alle sue stagioni recenti. La situazione apre ora nuove prospettive sia per Bove sia per il club, nel contesto del mercato e delle future strategie sportive.

L'annuncio è arrivato sul sito della società giallorossa: "Dan e Ryan Friedkin augurano a Edoardo il meglio, felici che possa continuare a giocare e a inseguire il suo sogno sul campo di calcio. Sempre uno di noi. Per sempre un romanista. In bocca al lupo, Edoardo". Bove, classe 2002, il 1° dicembre 2024 si è accasciato a terra durante il match di Serie A tra Fiorentina e Inter. Subito soccorso, è stato tempestivamente portato all'ospedale di Careggi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico e all'impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Il giovane calciatore era in prestito ai viola dalla Roma.

Ufficiale la rescissione di Bove con la Roma: il comunicato - Il centrocampista non potrà giocare in Italia dopo l'applicazione del defibrillatore sottocutaneo, ma potrà continuare la sua carriera all'estero ... corrieredellosport.it

Edoardo Bove ha rescisso con la Roma, è ufficiale: il centrocampista continuerà a giocare in Inghilterra - Dopo il malore in campo e il lungo stop, Edoardo Bove è pronto per tornare a giocare ma non può farlo in Italia. msn.com

Edoardo Bove to Watford, here we go! Deal in place after verbal agreement done revealed last week. Italian midfielder leaves AS Roma due to FIGC rules and restarts his career at Watford. Six months initial deal plus option to extend until June 2031. Me x.com

Abbiamo atteso oltre un anno, adesso è il momento: Edoardo Bove ce l'ha fatta, tornerà a giocare Domani risolverà con la Roma, lo aspettano in Inghilterra - facebook.com facebook

