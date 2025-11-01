Ramsey rescinde il suo contratto con i Pumas e lascia il club | l’ex Juve ha rescisso dopo la scomparsa del cane

L’ex Juve Ramsey dice addio ai Pumas: rescissione legata alla scomparsa del cane: le ultimissime notizie Si è conclusa dopo appena tre mesi l’esperienza di Aaron Ramsey ai Pumas UNAM. Il centrocampista gallese classe 1990 ha rescisso il contratto con il club messicano, con cui i rapporti si erano incrinati definitivamente. Alla base della rottura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Ramsey rescinde il suo contratto con i Pumas e lascia il club: l’ex Juve ha rescisso dopo la scomparsa del cane

