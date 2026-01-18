Bonus pubblicità 2026 per ottenerlo è necessario fare attenzione alle scadenze

Il bonus pubblicità 2026 è confermato e permette a lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali di usufruire di un credito d’imposta. Per accedere a questa agevolazione, è importante rispettare le scadenze previste e seguire correttamente le procedure di richiesta. Una pianificazione attenta permette di beneficiare di questa misura, contribuendo alle strategie di comunicazione e promozione delle attività nel prossimo anno.

Confermato anche per il 2026 il bonus pubblicità, che può essere richiesto come credito d'imposta da lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali. Per accedere a questa agevolazione è necessario prestare la massima attenzione alle scadenze previste: entro il 9 febbraio 2026 dev'essere presentata la dichiarazione sostitutiva, mentre nel periodo compreso tra l 1° ed il 31 marzo 2026 dev'essere inviata la comunicazione telematica degli investimenti pubblicitari programmati nel corso di quest'anno. Bonus pubblicità 2026, attenzione alle scadenze. A caratterizzare il bonus pubblicità 2026 sono due momenti fondamentali, nei quali devono essere gestiti i crediti relativi a due differenti annualità.

