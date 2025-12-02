Bonus mamme ecco entro quando fare domanda e chi può ottenerlo
La finestra utile per richiedere il bonus mamme 2025 sta per chiudersi. L’agevolazione, un contributo mensile da 40 euro per le lavoratrici con almeno due figli e redditi entro i 40mila euro l’anno, può essere richiesta fino al 9 dicembre 2025. L’INPS ha aggiornato il proprio manuale digitale inserendo anche una sezione dedicata alle FAQ, viste le tante richieste per dubbi delle cittadine. Il contributo, erogato in un’unica soluzione a dicembre, può arrivare fino a 480 euro annui, totalmente esentasse e senza impatto sul calcolo dell’ISEE. E nel 2026, se verrà approvato in Manovra, passerà a 60 euro al mese, per un totale di 720 euro annui. 🔗 Leggi su Panorama.it
