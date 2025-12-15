Milan-Sassuolo Marcolin | Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol

Dario Marcolin analizza il match tra Milan e Sassuolo, evidenziando le prestazioni dei singoli protagonisti. Durante il post partita su DAZN, l'ex calciatore ha elogiato Bartesaghi per la sua grande prova e i due gol segnati, e ha commentato anche le prestazioni di Nkunku, offrendo una panoramica dettagliata sulla sfida dei rossoneri.

Marcolin: "Sembrava che il Milan potesse fare una mossa per cambiare la partita ma quella mossa, la davanti, non c’era" - Sassuolo su DAZN, commenta così la prestazione dei rossoneri: “Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol. milannews.it

