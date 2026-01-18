La Fiorentina torna a vincere in trasferta, fermando il Bologna al Dall'Ara sotto una pioggia battente. L’obiettivo è restituire una gioia ai tifosi, portando in campo i valori tramandati da Rocco. Con questa vittoria, i viola raggiungono il Lecce a 17 punti, segnando un passo importante nel cammino stagionale.

Bologna, 18 gennaio 2026 – Brividi viola al Dall'Ara. Sotto il nubifragio la Fiorentina coglie la prima vittoria in trasferta della sua stagione e aggancia il Lecce a quota 17 punti. Pomeriggio complicato emozionalmente per tutto il clan viola. A fine partita la signora Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il dg Ferrari e si sono complimentati con tutta la squadra. I calciatori si sono uniti in un coro da brividi (" Rocco, Rocco, Rocco ") che ha raggiunto la famiglia Commisso a New York. "Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore", hanato Catherine e Giuseppe Commisso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Fiorentina, Vanoli: "Vittoria per dare una gioia. Messi in campo i valori lasciati da Rocco"

Bologna Fiorentina si gioca: l’ultimo saluto a Rocco Commisso sul campo

Bologna e Fiorentina si affrontano in una partita che assume un significato speciale, rendendo omaggio a Rocco Commisso sul campo. Un evento che unisce sport e memoria, offrendo l’opportunità di seguire tutte le novità relative alle due squadre e ai loro aggiornamenti più recenti. Restate con noi per le notizie più importanti su questa sfida e sui temi di attualità nel mondo del calcio.

Morte di Commisso, Bologna Fiorentina si dovrebbe giocare: “Tutti in campo per Rocco”

La partita Bologna-Fiorentina, valida per il campionato di Serie A, è confermata e si svolgerà regolarmente domenica 18 gennaio alle ore 15 allo stadio Dall’Ara. L’incontro si terrà nel rispetto del calendario previsto, in un contesto di grande cordoglio per la recente scomparsa di Rocco Commisso. La sfida sarà un momento importante per entrambe le squadre e i tifosi, in memoria di una figura significativa nel calcio italiano.

Bologna-Fiorentina 1-2, le pagelle del match di Serie A #SkySport #SkySerieA #BolognaFiorentina x.com

La Fiorentina domina a Bologna nel segno di Rocco Commisso: Rolando Mandragora dedica il gol dell’1-0 al presidente scomparso, Roberto Piccoli firma il raddoppio viola dopo 45 minuti al Renato Dall’Ara Instagram / ACF Fiorentina - facebook.com facebook